В Москву прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс

18:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду прибыла в Москву. Об этом сообщили в британском посольстве в РФ.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на странице британского диппредставительства в «Твиттере».