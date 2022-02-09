В Москву прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс
18:02 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на странице британского диппредставительства в «Твиттере».
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