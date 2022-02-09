«Роснефть» будет продавать еще семь программных продуктов для промышленного назначения

20:18

Компания «Роснефть» намерена продавать на открытом рынке еще семь разработок, входящих в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения. Это «РН-СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», «РН-ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-ГОРИЗОНТ+», «RN-ROSPUMP» и «РН-СИМТЕП». «Роснефть» уже несколько лет создает собственное программное обеспечение, позволяющее решать производственные задачи в сфере геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. В ее IT-линейке есть 16 продуктов для блока Upstream, которые в основном были разработаны научно-исследовательским и проектным институтом «РН-БашНИПИнефть».

Это программное обеспечение превосходит имеющиеся на рынке иностранные аналоги по своим характеристикам и более выгодно по цене. Кроме того, корпоративные программные продукты «Роснефти» гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта. Наукоемкое программное обеспечение сейчас востребовано вузами России - восемь отечественных университетов безвозмездно получили от «Роснефти» 495 академических лицензий на использование ее IT-продуктов.

Первым программным продуктом, который «Роснефть» вывела на открытый рынок, был симулятор гидроразрыва пласта «РН-ГРИД» - первый в Евразии промышленный симулятор, обеспечивающий выполнение всех инженерных расчетов для проектирования и анализа методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. Его в своей работе используют 28 дочерних обществ «Роснефти» и 32 сервисные организации, к началу 2022 года удалось продать более 400 коммерческих лицензий на продукт. Кроме того, заключен договор о поставке «РН-ГРИД» в КНР.