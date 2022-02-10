На Украине заявили о задержании планировавшего теракт белорусского агента

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании гражданина Украины, который якобы по заказу одной из белорусских государственных структур планировал совершить теракт в Киеве.

«Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций [в Киеве]. Для этого он приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику. СБУ установила, что это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур», — говорится в четверг в сообщении в телеграм-канале СБУ.

В спецслужбе утверждают, что задержанного завербовали через одну из анонимных групп в Telegram, а оплату за свою подрывную деятельность он получал из-за границы на свою банковскую карту.

По данному факту открыто уголовное дело, задержанному предъявлено обвинение.