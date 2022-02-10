0
0
154
НОВОСТИ

Руководство движения «Талибан» раскололось на три противоборствующих лагеря — ТВ

17:40 10.02.2022

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) раскололось на три конфликтующих между собой лагеря. Об этом сообщил в четверг телеканал «Афганистан интернэшнл» со ссылкой на источники в рядах радикалов.

Первую группу возглавляет назначенный талибами заместитель председателя временного афганского кабмина Абдул Гани Барадар. Он и его сторонники выступают за продолжение мирного процесса и переговоров с США.

Второе крыло представляет собой военизированное ответвление талибов во главе с занимающим должность главы Минобороны во временном афганском правительстве Мохаммадом Якубом, сыном первого лидера «Талибана» муллы Омара (1960-2013).

Третье крыло представлено аффилированным с талибами диверсионным формированием «Сеть Хаккани», известным во многом благодаря многочисленным терактам на территории Афганистана. Этой группой радикалов руководит назначенный движением на должность министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, ведущий крайне закрытый образ жизни. Недавно Хаккани в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что «Талибан» продолжит создавать угрозу для США, пока Вашингтон не признает сформированное радикальным движением правительство. Однако затем он опроверг это свое заявление, указав, что его слова были неправильно интерпретированы.

В сентябре прошлого года афганские СМИ сообщали о конфликте между Барадаром и другими видными деятелями «Талибана» из-за вопроса о составе правительства. Утверждалось, что Барадар настаивал на инклюзивном составе кабинета министров, куда следовало бы включить представителей различных афганских этноконфессиональных групп, а также женщин, к чему призывает международное сообщество. Позднее представители радикалов опровергли эту информацию, назвав ее слухами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 10.02.2022
Путин пояснил свой комментарий о "красавице" и прокомментировал реакцию Зеленского
0
0
18:26 10.02.2022
В Подмосковье стабильно снижается смертность на дорогах
0
46
18:25 10.02.2022
Путин: Россия будет делать все для того, чтобы поддержать президента Казахстана
0
57
18:00 10.02.2022
Глава МИД Британии не считает Воронежскую и Ростовскую области территорией РФ - СМИ
0
140
17:12 10.02.2022
Установление мира на Украине не входит в планы НАТО — замглавы МИД РФ
0
194
17:00 10.02.2022
Чечня просит переименовать суды Грозного
0
223
16:32 10.02.2022
Программу бесплатного переобучения расширят на граждан до 35 лет — Мишустин
0
203
16:12 10.02.2022
На Украине заявили о задержании планировавшего теракт белорусского агента
0
274
16:00 10.02.2022
Сафронов и его адвокаты успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела
0
223
15:42 10.02.2022
Собянин: Стадион "Торпедо" реконструируют по современным стандартам комфорта и безопасности
0
240

Возврат к списку