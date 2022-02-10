Путин: Россия будет делать все для того, чтобы поддержать президента Казахстана

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой.

Российский лидер, говоря о событиях в Казахстане в январе, отметил, что Токаев делает все, чтобы обстановка в стране «окончательно нормализовалась». «Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия будет делать все для того, чтобы поддержать президента Казахстана», — подчеркнул Путин.