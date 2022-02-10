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НОВОСТИ

В Подмосковье стабильно снижается смертность на дорогах

18:26 10.02.2022

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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
10 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в формате видеоконференции. Обсуждались вопросы дорожного строительства и достижение целевых показателей.

«В Московской области самый большой трафик в стране, и он растет. Здесь большая экономическая эффективность, но в тоже время – хорошие результаты по снижению смертности. Это говорит о системной работе в этом направлении», – отметил Марат Хуснуллин.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года в Московской области количество погибших в результате ДТП уменьшилось на 27%.

«За последние 5 лет мы более чем на четверть снизили смертность при авариях на дорогах. Это почти 1000 спасенных жизней. Очень хочется и дальше держать такой темп, – сказал Андрей Воробьёв. – Это возможно только с участием наших федеральных коллег. Спасибо за большое количество инфраструктурных проектов, которые поддержал наш президент. Федеральные дороги – это всегда скорость, поэтому мы вместе должны искать умные решения для недопущения роста смертности. Нами совместно с Росавтодором и Автодором подготовлен перечень мероприятий, который важно реализовать в кратчайшее время, потому что здесь время – это жизни людей».

С целью сокращения дорожно-транспортных происшествий в Московской области устанавливают «умные» светофоры, которые сами регулируют движение в зависимости от потока автомобилей. Для безопасности пешеходов обустраивают «лежачие полицейские», тротуары, пешеходные переходы с направленной подсветкой.

За 5 лет на региональных дорогах оборудовали 32 тыс. знаков, порядка 800 км ограждений, осветили 930 км дорожных объектов. Помогают контролировать скорость и фиксируют нарушения ПДД 1,5 тыс. камер. В 2022 году их количество планируют увеличить на 600.

На уровень безопасности влияет также комплексная работа по ремонту и расширению дорог. В течение пяти лет в Подмосковье построили 28 федеральных и 79 региональных объектов общей протяженностью более 870 км. В прошлом году движение запустили по 8 федеральным и 18 региональным автодорогам. Это ЦКАД, путепроводы в Мытищах и Одинцове, Афанасьевский мост в Воскресенске, транспортные развязки в Трехгорке и Химках, обход Коломны, участки автодорог М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал» - почти половина из них была введена в эксплуатацию досрочно.

В 2022-м запланировано открытие 30 объектов, в их числе автодорога из Лобни в аэропорт Шереметьево, ул. Туполева в Жуковском, I этап Северного обхода Лобни. Начнутся работы на проблемном участке ЦКАД в Вяземах. При поддержке правительства РФ будут увеличены темпы строительства региональных дорог – Володарское, Путилковское, Афанасьевское и Пироговское шоссе, автодорога от Осташковского шоссе до д. Ульяновка, Октябрьский пр-т в Люберцах.

В прошлом году в Московской области было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 км. План на 2022 год – более 1000 автодорог.

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