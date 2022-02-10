Россия расценит как акт агрессии санкции Британии против лиц, связанных с российским государством - МИД РФ
19:55 10.02.2022 Источник: Интерфакс
"Лавров особо отметил, что, как и прежде, любые недружественные шаги британской стороны не останутся без адекватного пропорционального ответа, но это не наш выбор. Подчеркивалось, что инициированный Лондоном кризис в двусторонних отношениях обесценивает значение диалога с англичанами по международной тематике", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем подчеркивается, что "возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии".
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