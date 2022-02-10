Россия расценит как акт агрессии санкции Британии против лиц, связанных с российским государством - МИД РФ

19:55 Источник: Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 10 февраля с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Элизабет Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги Британии в отношении России, сообщает МИД РФ.

"Лавров особо отметил, что, как и прежде, любые недружественные шаги британской стороны не останутся без адекватного пропорционального ответа, но это не наш выбор. Подчеркивалось, что инициированный Лондоном кризис в двусторонних отношениях обесценивает значение диалога с англичанами по международной тематике", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что "возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии".