Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступления. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы располагаем сведениями о проведении вооруженными формированиями Украины мероприятий, расцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям», — сообщил Басурин в телеграм-канале Народной милиции ДНР. «На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил (ООС, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. ТАСС) „Сармат“ из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР (160-я зенитная ракетная бригада ВСУ — прим. ТАСС)», — сообщил представитель Народной милиции ДНР.