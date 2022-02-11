РФ не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в безопасности в Евроатлантике — Захарова

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия категорически не приемлет главенствующей роли НАТО и Евросоюза в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с письменной реакцией НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности.

«НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем», — отметила Захарова.