Инфекционист считает, что заразившихся коронавирусом в РФ в шесть раз больше, чем по статистике

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Инфекционист: заразившихся коронавирусом в России в шесть раз больше, чем по статистике. Она основывается на результатах тестов. Многие люди не обращаются к врачам и им не ставят диагноз.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Статистика по заражённым коронавирусом строится на основе результатов тестов: сколько их выполнено, столько из них и выявленных заражённых. По опыту всех вакцин, исследованиям американских коллег, установлено, что на самом деле реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, никуда не обращавшихся, не делавших тесты в шесть раз больше, чем указано в статистике. Например, если говорят, что заразилось 50 тысяч человек, на самом деле заразилось 350 тысяч. Это то, что всегда надо иметь в виду».

В ближайшее время в Москве переболеют все, вирус перестанет быть опасным, отметил инфекционист. По его словам, вероятнее всего, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием.