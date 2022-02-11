0
0
95
НОВОСТИ

Инфекционист считает, что заразившихся коронавирусом в РФ в шесть раз больше, чем по статистике

18:00 11.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Инфекционист: заразившихся коронавирусом в России в шесть раз больше, чем по статистике. Она основывается на результатах тестов. Многие люди не обращаются к врачам и им не ставят диагноз.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Статистика по заражённым коронавирусом строится на основе результатов тестов: сколько их выполнено, столько из них и выявленных заражённых. По опыту всех вакцин, исследованиям американских коллег, установлено, что на самом деле реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, никуда не обращавшихся, не делавших тесты в шесть раз больше, чем указано в статистике. Например, если говорят, что заразилось 50 тысяч человек, на самом деле заразилось 350 тысяч. Это то, что всегда надо иметь в виду».

В ближайшее время в Москве переболеют все, вирус перестанет быть опасным, отметил инфекционист. По его словам, вероятнее всего, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 11.02.2022
Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить «военную деятельность» на границе
0
96
17:32 11.02.2022
РФ не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в безопасности в Евроатлантике — Захарова
0
187
17:20 11.02.2022
«Роснефть» в 2022 станет лидером по темпам роста добычи в России, полагают аналитики
0
172
17:12 11.02.2022
Еврокомиссия надеется, что «Газпром» увеличит поставки газа в ЕС при необходимости
0
208
17:00 11.02.2022
Начштаба обороны Британии заявил о готовности выслушать опасения РФ в сфере безопасности
0
222
16:52 11.02.2022
Международные стажировки подмосковных педиатров стартовали в рамках проекта «Наш детский врач»
0
193
16:42 11.02.2022
Более 40 тысяч человек в Подмосковье пользуются чат-ботом для записи в поликлинику и вызова врача
0
207
16:32 11.02.2022
Россия в 2024 г. планирует запустить завод по выпуску ядерного топлива нового поколения
0
259
16:12 11.02.2022
Перелом в динамике инфляции не произошел вопреки ожиданиям ЦБ РФ — Набиуллина
0
246
16:01 11.02.2022
От акций "Роснефти" ждут серьезного роста дивидендной доходности
0
246

Возврат к списку