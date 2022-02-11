Инфекционист считает, что заразившихся коронавирусом в РФ в шесть раз больше, чем по статистике
18:00 11.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Инфекционист: заразившихся коронавирусом в России в шесть раз больше, чем по статистике. Она основывается на результатах тестов. Многие люди не обращаются к врачам и им не ставят диагноз.
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Статистика по заражённым коронавирусом строится на основе результатов тестов: сколько их выполнено, столько из них и выявленных заражённых. По опыту всех вакцин, исследованиям американских коллег, установлено, что на самом деле реально заразившихся, но болеющих в неявной форме, никуда не обращавшихся, не делавших тесты в шесть раз больше, чем указано в статистике. Например, если говорят, что заразилось 50 тысяч человек, на самом деле заразилось 350 тысяч. Это то, что всегда надо иметь в виду».
В ближайшее время в Москве переболеют все, вирус перестанет быть опасным, отметил инфекционист. По его словам, вероятнее всего, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием.
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