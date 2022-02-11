«Роснефть» в 2022 станет лидером по темпам роста добычи в России, полагают аналитики
17:20 11.02.2022
Нынешние темпы роста добычи «Роснефти» способны в 2022 году сделать ее лидером по этому показателю среди российских нефтегазовых компаний, полагают представители инвестиционной компании BCS. «Роснефть» остается нашим фаворитом среди российских нефтегазовых компаний, отмечают они. - Мы ожидаем, что компания опередит всех своих российских конкурентов по темпам роста добычи нефти в 2022 году - 9% по сравнению с 5% для РФ в целом».
В пятницу «Роснефть» опубликовала производственные результаты за 2021 год, согласно которым, среднесуточная добыча углеводородов увеличилась на 4,9% год к году – до 4,99 млн б.н.э. в сутки. При этом, была приведена динамика по действующим на конец года активам с исключением активов, которые выбыли в 2020-2021 годах. Среднесуточная добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в 2021 выросла на 2,3% год к году – до 3,91 млн барр. в сутки.
Согласно данным «Роснефти», по росту добычи углеводородов компания существенно опережала многих глобальных игроков. Например, Exxon в 2021 году сократил добычу на 1,3%, Shell – на 4,4%, прирост добычи углеводородов Chevron составлял лишь 0,6%. Причем в 2021 году крупнейшие американские компании отрасли (Exxon и Chevron) сократили добычу жидких углеводородов почти на 3%, Shell – почти на 7%.
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