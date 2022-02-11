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Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить «военную деятельность» на границе

18:40 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обратилась к России с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения «военной деятельности» в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пояснив, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму (Украина считает Крым оккупированным Россией — прим. ТАСС)», — написал Кулеба в «Твиттере».

Он добавил, что у России есть 48 часов на ответ. «В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам — участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение», — сообщил министр.

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