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Директор ГБУ «Ритуал»: Сотрудников-мигрантов в учреждении нет, приоритет отдан российским трудовым ресурсам

20:10 11.02.2022

Государственный оператор ритуальных услуг в Москве – ГБУ «Ритуал» не привлекает труд мигрантов последние пять лет. Предприятие опирается на внутрироссийские ресурсы и в настоящее время не испытывает нехватки кадров, сообщил в интервью РИА Новости директор «Ритуала» Артем Екимов.

«Мигранты у нас давно не работают, с 2015 года мы опираемся на внутрироссийские кадровые ресурсы. В штате организации – а это 3,5 тыс. человек – трудоустроены исключительно граждане России», – сказал он.

По его словам, предприятие сознательно проводит политику привлечения специалистов из других отраслей потребительского рынка, тем самым делая сферу своей работы менее тревожной для восприятия. «Мне кажется, нам удается, исходя из того, что достаточно большое количество людей, не имевших ранее отношения к ритуальной сфере, хотят работать у нас», – отметил Екимов.

В конечном итоге ГБУ «Ритуал» не испытывает нехватки кадров, несмотря на отсутствие мигрантов. Напротив, предприятие располагает резервом специалистов, которые привлекаются по необходимости, подчеркнул Екимов.

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