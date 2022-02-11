Британия не намерена следовать принципу «разделяй и властвуй» с РФ — глава Минобороны

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон не намерен в отношениях с Москвой реализовывать принцип «разделяй и властвуй». Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать Россией, о чем заявил президент [РФ Владимир Путин] в своей статье в июле прошлого года, никто в этом не заинтересован», — сказал он.

«Мы хотим прочных отношений с российским народом, с российской экономикой», — добавил министр.