0
0
155
НОВОСТИ

Британия не намерена следовать принципу «разделяй и властвуй» с РФ — глава Минобороны

20:40 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон не намерен в отношениях с Москвой реализовывать принцип «разделяй и властвуй». Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы разделять и властвовать Россией, о чем заявил президент [РФ Владимир Путин] в своей статье в июле прошлого года, никто в этом не заинтересован», — сказал он.

«Мы хотим прочных отношений с российским народом, с российской экономикой», — добавил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 11.02.2022
Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 г.
0
39
21:20 11.02.2022
Украина намерена увеличить до 2 млн число граждан, участвующих в территориальной обороне
0
108
20:10 11.02.2022
Директор ГБУ «Ритуал»: Сотрудников-мигрантов в учреждении нет, приоритет отдан российским трудовым ресурсам
0
187
20:07 11.02.2022
СМИ: банки вынуждены отказывать фермерам в финансировании из-за решений Минсельхоза
0
216
20:00 11.02.2022
США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу — Козак
0
264
19:20 11.02.2022
РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой
0
294
18:40 11.02.2022
Украина потребовала от РФ в течение 48 часов разъяснить «военную деятельность» на границе
0
335
18:00 11.02.2022
Инфекционист считает, что заразившихся коронавирусом в РФ в шесть раз больше, чем по статистике
0
327
17:32 11.02.2022
РФ не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в безопасности в Евроатлантике — Захарова
0
432
17:20 11.02.2022
«Роснефть» в 2022 станет лидером по темпам роста добычи в России, полагают аналитики
0
303

Возврат к списку