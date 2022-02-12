МИД России решил оптимизировать штат работников в Украине
12:50 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — говорится в комментарии.
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