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НОВОСТИ

МИД России решил оптимизировать штат работников в Украине

12:50 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, опасаясь возможных провокаций со стороны киевского режима или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — говорится в комментарии.

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