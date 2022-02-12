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Большинство сотрудников посольства США в Киеве должны немедленно покинуть Украину - Представитель администрации США

17:10 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Власти США распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников американского посольства немедленно покинули страну. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

«Мы распорядились, чтобы большинство сотрудников посольства, до сих пор находящихся на Украине, немедленно покинули страну», — указал представитель американской администрации. «Мы не закрываем посольство и не приостанавливаем его работу», — подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, что посольство США в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, при этом США «будут предоставлять ограниченный объем экстренных консульских услуг из Львова». Регулярные консульские услуги граждане США, находящиеся на Украине, смогут получить в американских дипломатических представительствах в соседних странах, указал сотрудник администрации.

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