Президенты России и Франции говорили по телефону более полутора часов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение 1 часа 40 минут обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в субботу по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

По словам источника агентства Франс Пресс в администрации французского лидера, «разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг Украины».