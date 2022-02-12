Президенты России и Франции говорили по телефону более полутора часов
18:00 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение 1 часа 40 минут обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в субботу по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
По словам источника агентства Франс Пресс в администрации французского лидера, «разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг Украины».
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