Штаммом «омикрон» может приводить к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
11:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Несмотря на более легкое течение «омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может проявляться к отключению нервной системы — нейроковид и лонгковид также может привести к заражению «омикроном». У детей на фоне его участников системные воспаления», — сказал он.
Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время прохождения ревакцинации для тех, кто этого еще не сделал. «Пятая волна, волна „омикрон“, уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. «По причине того, что, как показала практика, это требует защиты от «омикрона» и требуется в целом по мере необходимости в первые 2-3 месяца после введения бустерной дозы», — заявил он.
НОВОСТИ
- 12:20 13.02.2022
- В Мексике самой распространенной вакциной стала «Спутника V»
- 12:10 13.02.2022
- В Москве поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции
- 11:10 13.02.2022
- Для оправдания агрессии РФ может пойти на провокацию - Блинкен
- 10:40 13.02.2022
- Окружение фигуристки Валиевой будет проверено антидопинговой организацией
- 10:30 13.02.2022
- Иностранная подлодка не заходила за территориальные воды РФ - Пентагон
- 09:50 13.02.2022
- Ситуацию вокруг российского "вторжения" на Украину искусственно раздувают США - Ушаков
- 09:40 13.02.2022
- Из-за ситуации вокруг Украины Австралия временно переводит работу своего посольства во Львов
- 09:30 13.02.2022
- Сообщение СМИ о похищении сотрудников ООН в Йемене подтвердил представитель генсека
- 21:25 12.02.2022
- Байден и Путин беседовали по телефону больше часа
- 21:19 12.02.2022
- На старт «Лыжни России» в Подмосковье вышло более 7 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать