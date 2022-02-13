0
0
148
НОВОСТИ

Штаммом «омикрон» может приводить к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт

11:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение штаммом «омикрон» может приводить к нейроковиду и долгоковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом ТАСС основал центр и генеральный директор научного молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Несмотря на более легкое течение «омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может проявляться к отключению нервной системы — нейроковид и лонгковид также может привести к заражению «омикроном». У детей на фоне его участников системные воспаления», — сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время прохождения ревакцинации для тех, кто этого еще не сделал. «Пятая волна, волна „омикрон“, уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. «По причине того, что, как показала практика, это требует защиты от «омикрона» и требуется в целом по мере необходимости в первые 2-3 месяца после введения бустерной дозы», — заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 13.02.2022
В Мексике самой распространенной вакциной стала «Спутника V»
0
0
12:10 13.02.2022
В Москве поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции
0
30
11:10 13.02.2022
Для оправдания агрессии РФ может пойти на провокацию - Блинкен
0
171
10:40 13.02.2022
Окружение фигуристки Валиевой будет проверено антидопинговой организацией
0
205
10:30 13.02.2022
Иностранная подлодка не заходила за территориальные воды РФ - Пентагон
0
215
09:50 13.02.2022
Ситуацию вокруг российского "вторжения" на Украину искусственно раздувают США - Ушаков
0
309
09:40 13.02.2022
Из-за ситуации вокруг Украины Австралия временно переводит работу своего посольства во Львов
0
240
09:30 13.02.2022
Сообщение СМИ о похищении сотрудников ООН в Йемене подтвердил представитель генсека
0
241
21:25 12.02.2022
Байден и Путин беседовали по телефону больше часа
0
1057
21:19 12.02.2022
На старт «Лыжни России» в Подмосковье вышло более 7 тысяч человек
0
787

Возврат к списку