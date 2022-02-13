Штаммом «омикрон» может приводить к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение штаммом «омикрон» может приводить к нейроковиду и долгоковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом ТАСС основал центр и генеральный директор научного молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.



«Несмотря на более легкое течение «омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может проявляться к отключению нервной системы — нейроковид и лонгковид также может привести к заражению «омикроном». У детей на фоне его участников системные воспаления», — сказал он.



Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время прохождения ревакцинации для тех, кто этого еще не сделал. «Пятая волна, волна „омикрон“, уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. «По причине того, что, как показала практика, это требует защиты от «омикрона» и требуется в целом по мере необходимости в первые 2-3 месяца после введения бустерной дозы», — заявил он.



