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Воздушное пространство над Украиной закрывать не планируется - источник

14:30 13.02.2022 Источник: Интерфакс

Киев не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в министерстве инфраструктуры Украины.

По его словам, правом приостанавливать выполнение воздушного движения на Украине обладает исключительно государство. "На данный момент планов приостанавливать воздушное движение нет, в том числе и в ближайшее время. Небо Украины закрыто не будет", - прокомментировал источник.

При этом в Мининфраструктуры уточнили, что решения о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.

Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

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