Воздушное пространство над Украиной закрывать не планируется - источник
14:30 13.02.2022 Источник: Интерфакс
По его словам, правом приостанавливать выполнение воздушного движения на Украине обладает исключительно государство. "На данный момент планов приостанавливать воздушное движение нет, в том числе и в ближайшее время. Небо Украины закрыто не будет", - прокомментировал источник.
При этом в Мининфраструктуры уточнили, что решения о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.
Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.
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