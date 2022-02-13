Воздушное пространство над Украиной закрывать не планируется - источник

14:30 Источник: Интерфакс

Киев не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в министерстве инфраструктуры Украины.



По его словам, правом приостанавливать выполнение воздушного движения на Украине обладает исключительно государство. "На данный момент планов приостанавливать воздушное движение нет, в том числе и в ближайшее время. Небо Украины закрыто не будет", - прокомментировал источник.



При этом в Мининфраструктуры уточнили, что решения о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.



Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.



