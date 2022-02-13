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НОВОСТИ

Валиева даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции

16:30 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева даст показания по видеосвязи на слушаниях по рассмотрению апелляции выездной панелью Спортивного рабитражного суда (CAS) в Пекине по делу об отмене временного отстранения. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что слушания по делу назначены на 13 февраля. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

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