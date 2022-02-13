Валиева даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции
16:30 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сообщалось, что слушания по делу назначены на 13 февраля. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.
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