Китай против нагнетания ситуации на Украине, нужно следовать Минским соглашениям — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти против нагнетания ситуации на Украине, данную проблему следует решать в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять хладнокровие, не надо предпринимать действия, способствующие усилению напряженности, — заявил он на брифинге. — Для урегулирования ситуации на Украине все-таки нужно вернуться к соблюдению нового (второго — прим. ТАСС) Минского соглашения».