Китай против нагнетания ситуации на Украине, нужно следовать Минским соглашениям — МИД КНР
12:05 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти против нагнетания ситуации на Украине, данную проблему следует решать в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять хладнокровие, не надо предпринимать действия, способствующие усилению напряженности, — заявил он на брифинге. — Для урегулирования ситуации на Украине все-таки нужно вернуться к соблюдению нового (второго — прим. ТАСС) Минского соглашения».
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