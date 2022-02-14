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Китай против нагнетания ситуации на Украине, нужно следовать Минским соглашениям — МИД КНР

12:05 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти против нагнетания ситуации на Украине, данную проблему следует решать в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять хладнокровие, не надо предпринимать действия, способствующие усилению напряженности, — заявил он на брифинге. — Для урегулирования ситуации на Украине все-таки нужно вернуться к соблюдению нового (второго — прим. ТАСС) Минского соглашения».

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