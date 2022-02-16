Отставание России в развитии квантовых вычислений оценивается в 7-10 лет — исследование

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на 7-10 лет отстает в развитии квантовых вычислений от стран-лидеров, среди которых Китай и США, однако к 2025 году этот разрыв может сократиться до двух-трех лет за счет реализации соответствующей дорожной карты. Об этом говорится в «Белой книге», представляющей исследование высоких технологий в России и за рубежом, которая была размещена в среду на сайте Минэкономразвития РФ.

«Технологическое отставание России от мировых лидеров в области квантовых вычислений оценивается в 7-10 лет. В то же время глобальный рынок развивается неравномерно по отдельным группам технологий, предсказать их относительную динамику сейчас крайне сложно, что в перспективе может дать возможность компенсировать разрыв», — отмечается в документе.

Развитие этого направления квантовых технологий является целью дорожной карты «Квантовые вычисления» до 2024 года, реализуемой госкорпорацией «Росатом» в рамках соглашения с правительством РФ. Ее реализация позволит создать условия для проведения исследований, а также сформировать необходимую научно-технологическую экосистему и обеспечить квантовую отрасль квалифицированными кадрами, говорится в «Белой книге».

«Предполагается, что выполнение всего комплекса работ, предусмотренных дорожной картой, позволит к 2025 г. сократить этот разрыв [в 7-10 лет] до двух-трех лет», — заключают эксперты.

Авторы также отметили, что Россия вошла в топ-10 стран по уровню патентной активности за 2017–2019 гг. (восьмое место), опередив, например, Францию и Швейцарию. В стране сейчас «предпринимаются значительные усилия по интенсификации исследований и разработок в области квантовых технологий». У отечественных специалистов, в частности, «имеется определенный задел по основным технологиям кубитов и созданию прототипов флагманских продуктов (в том числе квантовых процессоров) на их основе», отмечают аналитики.