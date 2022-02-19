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НОВОСТИ

Беженцев из Донбасса готовы принять семь субъектов РФ - замглавы МЧС

12:10 19.02.2022 Источник: Интерфакс

Пункты временного размещения в семи субъектах Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса, сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"У нас на связи в режиме ВКС находятся начальники семи субъектов РФ - Краснодарского края, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская, Брянская области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", - сказал Яцуценко на оперативном совещании в субботу в Ростове-на-Дону.

По его словам, в Курской области развернуто 15 пунктов временного размещения (ПВР) до 1,5 тыс. человек. Воронежская область подготовила 42 ПВР для 4 тыс. 500 беженцев. Белгородская - может принять в 4 ПВР 400 человек, Орловская в 10 пунктах 500 человек, Московская - в 10 ПВР 500 человек, Брянская - в 5 пунктах еще 500 человек. Краснодарский край подготовил 15 мест размещения до 20 тыс. человек.

"Предлагаем отправить граждан на ж/д транспорте в столицы данных субъектов , где их встретят, разместят и обеспечат всем необходимым для длительного пребывания в пунктах временного размещения. Железная дорога в полном объеме подтверждает перемещение беженцев", - сказал замминистра.

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