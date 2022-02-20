0
0
0
НОВОСТИ

Из-за ситуации в Донбассе Минск и Москва продолжили проверку сил реагирования

14:40 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя предварительные итоги завершившегося совместного оперативного учения «Союзная решимость — 2022».

По его словам, в целом направленность такой проверки останется неизменной: «она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей» вблизи общих границ Союзного государства на фоне того, что соседние страны «в экстренном порядке накачиваются самым современным оружием, при этом приоритет отдается современным наступательным средствам». Министр отметил, что в ходе следующих этапов проверки более тщательно проработают аспекты обороны Союзного государства, которые ранее не были охвачены с такой степенью детализации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:30 20.02.2022
Киев может восстановить ракетный потенциал выйдя из Будапештского меморандума - эксперт
0
92
13:20 20.02.2022
Эвакуируемые к родственникам в России жители ДНР и ЛНР с гражданством РФ получат выплаты
0
172
13:10 20.02.2022
Джонсон считает, ситуация вокруг Украины может перерасти в крупнейшую после Второй мировой войну
0
199
12:20 20.02.2022
Оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу в случае необходимости готова Абхазия - президент
0
293
12:10 20.02.2022
На обновление трамвайного парка Владикавказа правительство выделит 1,7 млрд рублей
0
282
11:20 20.02.2022
В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,5 тысячи беженцев
0
336
11:10 20.02.2022
В Воронежскую область прибыли около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
0
347
10:30 20.02.2022
Для жителей Донбасса в Ростовскую область направили 874 тыс. экспресс-тестов на ковид
0
343
10:20 20.02.2022
Независимо от перспективы вторжения Украина должна получить помощь - МИД Латвии
0
364
10:10 20.02.2022
Сбер оперативно устранил технические сбои в работе мобильного приложения
0
350

Возврат к списку