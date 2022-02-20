Из-за ситуации в Донбассе Минск и Москва продолжили проверку сил реагирования
14:40 20.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, подводя предварительные итоги завершившегося совместного оперативного учения «Союзная решимость — 2022».
По его словам, в целом направленность такой проверки останется неизменной: «она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей» вблизи общих границ Союзного государства на фоне того, что соседние страны «в экстренном порядке накачиваются самым современным оружием, при этом приоритет отдается современным наступательным средствам». Министр отметил, что в ходе следующих этапов проверки более тщательно проработают аспекты обороны Союзного государства, которые ранее не были охвачены с такой степенью детализации.
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