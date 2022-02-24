Лукашенко заявил, что Минск предлагал Киеву связаться с руководством Минобороны РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил, что руководство Минобороны страны по его поручению предлагало украинским военачальникам связаться с военным руководством России до начала спецоперации. По его словам, минувшей ночью представитель военного руководства Украины связался с Минском, с ним разговаривал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Вы (министр обороны Белоруссии — прим. ТАСС) ему от меня предложили, что после встречи с президентом [России Владимиром] Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил», — приводит агентство БелТА слова главы государства на совещании с руководством силовых ведомств.

«Он (представитель Минобороны Украины — прим. ТАСС), зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — заявил Лукашенко. «Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец», — заключил президент Белоруссии.