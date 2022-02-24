0
0
163
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Минск предлагал Киеву связаться с руководством Минобороны РФ

14:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил, что руководство Минобороны страны по его поручению предлагало украинским военачальникам связаться с военным руководством России до начала спецоперации. По его словам, минувшей ночью представитель военного руководства Украины связался с Минском, с ним разговаривал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Вы (министр обороны Белоруссии — прим. ТАСС) ему от меня предложили, что после встречи с президентом [России Владимиром] Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил», — приводит агентство БелТА слова главы государства на совещании с руководством силовых ведомств.

«Он (представитель Минобороны Украины — прим. ТАСС), зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — заявил Лукашенко. «Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец», — заключил президент Белоруссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 24.02.2022
Пришло время приступить к жестким санкциям против РФ, включая отключения от SWIFT — Земан
0
0
14:32 24.02.2022
Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года
0
72
14:12 24.02.2022
Два гражданских судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море
0
171
13:32 24.02.2022
Украина просит Турцию закрыть для России Босфор и Дарданеллы
0
221
13:20 24.02.2022
В Белгородской области заявляют о шести эпизодах разрушений из-за снарядов
0
227
13:05 24.02.2022
В ЛНР сообщают о двух сбитых украинских Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое
0
228
13:00 24.02.2022
Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией
0
254
12:32 24.02.2022
В России выявили 132 998 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
223
12:20 24.02.2022
ЕС намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества — Боррель
0
375
12:05 24.02.2022
Россия приняла решение об операции на Украине, не спрашивая мнения Китая — МИД КНР
0
386

Возврат к списку