Зеленский заявил, что не боится обсуждать с РФ нейтральный статус Украины

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», — отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его телеграм-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», — заявил Зеленский.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — добавил украинский президент.

Зеленский констатировал, что страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять ее в альянс. «Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно: все боятся», — сказал Зеленский. «Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: „С нами ли вы?“ Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают», — сказал он. «Разговаривать о прекращении этого вторжения нужно, про прекращение этой войны — нужно», — добавил президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о перспективах российско-украинских переговоров, напомнил, что президент РФ Владимир Путин сформулировал ожидания по решению концептуальных проблем, среди которых нейтральный статус Украины, отказ от размещения вооружений на Украине. На просьбу уточнить, готова ли сейчас РФ пообщаться с руководством Украины на данную тему, Песков подчеркнул: «Если руководство Украины готово об этом говорить».