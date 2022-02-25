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Путин не считает возможным договариваться с «шайкой наркоманов и неонацистов» в Киеве

18:25 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не ждет договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов», засевшей в Киеве. Глава российского государства призвал украинских военных брать власть в свои руки.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки», — сказал глава российского государства, выступая в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — обратился Путин к украинским военным.

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