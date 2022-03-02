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Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

10:20 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

Ранее ряд украинских телеграм-каналов распространил информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.

«Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме», — написал Рогозин в «Твиттере».

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