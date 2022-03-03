При покупке валюты на бирже физлицам придется платить комиссию
08:27 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — сообщили в ЦБ.
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