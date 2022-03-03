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В Пентагоне рассказали, к чему привело бы создание бесполетной зоны над Украиной

08:10 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в среду в интервью телекомпании Эн-би-си.

«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией», — констатировал Остин.

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