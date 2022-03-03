Из-за ситуации на Украине японские авиакомпании отменили 13 рейсов в ЕС

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие японские авиакомпании Japan Airlines («Джапан эйрлайнз») и All Nippon Airways («Олл Ниппон эйруэйз») объявили в четверг об отмене в общей сложности 13 рейсов в страны Евросоюза из соображений безопасности в связи с военными действиями на Украине. Такое решение было принято на основе комплексной оценки ситуации с безопасностью полетов, говорится в сообщениях компаний. Эти рейсы совершались в Лондон, Париж, Хельсинки, Франкфурт, Брюссель



В настоящее время, в частности, Japan Airlines изучает вопрос о том, чтобы отказаться от полетов через территорию России. В качестве альтернативы рассматривается трасса в Европу через Аляску. О планах All Nippon Airways пока не сообщается.





