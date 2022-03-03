РФ не стягивает дополнительные войска для участия в операции на Украине — Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что РФ не стягивает никакие дополнительные войска для привлечения их к специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Нет, мы не наблюдаем [подобного]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов. «Мы не видели никаких свидетельств того, что [президент РФ Владимир] Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны», — сказал он.