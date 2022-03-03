МУС начал расследование действий России на Украине

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан сообщил о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных Россией на Украине за последние годы.

"После первичного анализа ситуации на Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил главный прокурор ICC.

Расследование возможных военных преступлений на Украине началось после того, как российские военные были обвинены в обстрелах мирных жителей. Русская служба Би-би-си