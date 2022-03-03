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Для физлиц при покупке валюты на бирже вводится комиссия в 30%

10:00 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

«30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — сообщили в ЦБ.

Ранее сегодня некоторые брокеры сообщили о том, что Банк России предписал с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

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