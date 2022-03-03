Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса
10:05 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе в четверг.
"Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", - отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.
Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, "плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года".
Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.
Граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.
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