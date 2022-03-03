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Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев

09:48 03.03.2022

В Москве отменены противоэпидемические ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев, которые ранее были введены в связи с угрозой коронавируса. По словам мэра Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в мегаполисе постепенно нормализируется, а количество новых случаев заболевания омикроном и связанных с ковидом госпитализаций продолжает снижаться. «Это позволяет нам отменить значительную часть  действующих ограничений», - написал градоначальник на своем сайте.

С 3 марта, в частности в Москве прекращено использование QR-кодов. Вместе с этим отменены действовавшие ранее ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. При этом домашний режим для москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями уже будет не обязательным, а рекомендательным. Более того, в скором времени планируется полностью возобновит работу кружков и секций программы «Московское долголетие».

Напомним, 2 марта в Москве было выявлено 3 024 новых случая заражения коронавирусом, 5 203 пациента выздоровели после лечения от ковида.

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