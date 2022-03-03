Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции

10:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщил в четверг главный редактор станции Алексей Венедиктов.

«Большинством голосов совета директоров „Эха Москвы“ принято решение о ликвидации радиоканала и сайта „Эхо Москвы“, — написал он в своем телеграм-канале.

В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» ТАСС подтвердили эту информацию.