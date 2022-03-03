Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции
10:43 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщил в четверг главный редактор станции Алексей Венедиктов.
«Большинством голосов совета директоров „Эха Москвы“ принято решение о ликвидации радиоканала и сайта „Эхо Москвы“, — написал он в своем телеграм-канале.
В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» ТАСС подтвердили эту информацию.
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