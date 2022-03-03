Цена нефти Brent превысила $118 за баррель

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 4,68% и превысила $118 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:01 мск.

По состоянию на 08:09 мск, стоимость Brent находилась на уровне $117,22 баррель, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent превышала $118 за баррель в феврале 2013 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 3,54%, до $114,5 за баррель.