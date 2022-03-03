Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела». Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По его информации, Минэкономики одобрило поставку 2 700 зенитных ракет «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.