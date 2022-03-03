Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела»
12:00 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела». Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.
По его информации, Минэкономики одобрило поставку 2 700 зенитных ракет «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.
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