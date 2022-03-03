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В России выявили 93 026 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 93 026, до 16 685 850, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,56%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 170 689 против 183 530 днем ранее. Всего зарегистрировали 14 102 684 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 84,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 781, до 354 011. Днем ранее было зарегистрировано 784 летальных исходов.

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