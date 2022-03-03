0
0
66
НОВОСТИ

В Москве выявили 2 683 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 683 против 3 024 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 704 517 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 81 днем ранее, до 41 523.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:42 03.03.2022
Лидер буддистов о военной операции: "Наши парни не зря несут славу Чингисхана"
0
43
12:32 03.03.2022
Самым вымирающим регионом России шестой год подряд является Саратовская область - СМИ
0
71
12:05 03.03.2022
Курсы доллара и евро обновили исторический максимум
0
145
12:00 03.03.2022
Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела»
0
152
11:32 03.03.2022
В России выявили 93 026 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
150
11:20 03.03.2022
Цена нефти Brent превысила $118 за баррель
0
162
11:05 03.03.2022
SWIFT отключит попавшие под санкции ЕС банки РФ 12 марта
0
294
11:00 03.03.2022
МО РФ объяснило значение букв на российской технике на Украине
0
279
10:43 03.03.2022
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции
0
290
10:32 03.03.2022
Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине
0
278

Возврат к списку