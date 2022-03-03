Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум
13:20 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг второй день подряд обновила исторический максимум и поднялась почти до $2 280 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 279 за 1 тыс. куб. м, или 198,56 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
В целом стоимость газа с начала торгов растет на 20%.
Накануне цена газа в Европе побила предыдущий рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 г., поднявшись до $2 226 за 1 тыс. куб. м, или 193,95 евро за МВт ч.
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