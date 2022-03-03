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США подчинили себе Европу, как в свое время пытались Наполеон и Гитлер — Лавров

13:32 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сегодня подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

«Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы, — сказал глава МИД. — Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место».

Министр подчеркнул, что особенно ярко это продемонстрировала ситуация с проектом «Северный поток — 2». «История с Северным потоком — 2 прекрасно продемонстрировала, какое же настоящее место у Евросоюза на мировой арене. Просто заставили и все, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Это точно совершенно создается картинка на мировой арене, как в Голливуде: есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который, собственно, и является сценаристом этого боевика. Печально».

При этом министр все же выразил надежду, что наблюдаемая сегодня истерия Запада пройдет и он «перебесится». «Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться, — добавил Лавров. — Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга».

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