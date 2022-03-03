Украина «встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев» - Зеленский
14:12 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут первые из 16 тысяч иностранных добровольцев.
«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в наше государство. Первые из 16 тысяч, они едут защищать свободу», — заявил он в видеообращении, опубликованном в четверг в его телеграм-канале.
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