Украина «встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев» - Зеленский

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут первые из 16 тысяч иностранных добровольцев.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в наше государство. Первые из 16 тысяч, они едут защищать свободу», — заявил он в видеообращении, опубликованном в четверг в его телеграм-канале.