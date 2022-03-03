0
0
86
НОВОСТИ

В Харькове обстреляна группа граждан КНР при попытке перехода на территорию РФ

15:32 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них получили серьезные ранения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения», — сказал Мизинцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:48 03.03.2022
Генпрокуратура напомнила об ответственности за вовлечение граждан в незаконные акции
0
34
15:12 03.03.2022
Кремль не рассматривает национализацию имущества зарубежных компаний в РФ
0
125
15:00 03.03.2022
Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей в США
0
142
14:32 03.03.2022
Суд в Иерусалиме отменил регистрацию прав РФ на Александровское подворье
0
239
14:12 03.03.2022
Украина «встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев» - Зеленский
0
294
14:00 03.03.2022
Под санкции попали российские кошки
0
251
13:32 03.03.2022
США подчинили себе Европу, как в свое время пытались Наполеон и Гитлер — Лавров
0
270
13:20 03.03.2022
Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум
0
276
13:05 03.03.2022
Сообщения о просьбе США закрыть Суэцкий канал для кораблей РФ прокомментировали в администрации канала
0
403
13:00 03.03.2022
Лидер буддистов о военной операции: "Наши парни не зря несут славу Чингисхана"
0
370

Возврат к списку