В Харькове обстреляна группа граждан КНР при попытке перехода на территорию РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа китайских граждан обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России, двое из них получили серьезные ранения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения», — сказал Мизинцев.