Генпрокуратура напомнила об ответственности за вовлечение граждан в незаконные акции

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Представители Генпрокуратуры РФ предупреждают граждан, что на несанкционированные акции 5-6 марта граждан нередко призывают выходить экстремистские организации. В ведомстве напоминают об установленной в РФ ответственности за участие в незаконных митингах. Генпрокуратура отмечает, что в Интернете распространяются призывы к проведению россиянами «якобы мирных антивоенных акций» в связи с конфликтом в Украине. «Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», - говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура считает, что поддавшись на эти призывы, «граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации».

Накануне от участия в несанкционированных властями акциях, намеченных на 5-6 марта, граждан предостерегли в Следственном комитете и Министерстве внутренних дел.