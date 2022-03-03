Путин заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям к Киеву — Кремль
16:10 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выполнит задачи своей специальной военной операции на Украине, а попытки затягивания переговоров приведут лишь к появлению новых требований Москвы к Киеву. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации», — отметили в Кремле.
«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», — добавили в пресс-службе президента РФ.
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