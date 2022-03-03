В Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет
16:32 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приазовский государственный университет в Мариуполе был заминирован националистами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
«Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован», — заявил Мизинцев, уточнив, что подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами.
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