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НОВОСТИ

В Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет

16:32 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приазовский государственный университет в Мариуполе был заминирован националистами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован», — заявил Мизинцев, уточнив, что подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами.

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