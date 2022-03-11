Хакеры из США взламывают компьютеры в Китае для атак на РФ, Украину и Белоруссию — Синьхуа
10:20 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные хакеры, преимущественно с территории США, взламывают компьютеры в Китае с целью последующих кибератак на Россию, Украину и Белоруссию. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный чрезвычайный центр по мониторингу интернета (CNCERT/CC) Китая.
«Иностранные организации посредством атак устанавливали контроль над компьютерами на территории КНР, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — передает агентство.
«Как показывает анализ, адреса этих атак в основном исходят из США», — говорится в сообщении.
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