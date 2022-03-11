ЕС должен во что бы то ни стало «избавиться от России как поставщика углеводородов» — ЕК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен при любых обстоятельствах избавиться от зависимости от поставок углеводородов из России, несмотря на рост цен и высокую долю российского импорта в некоторых странах сообщества. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио «Франс энфо».

«Во что бы то ни стало Европа должна избавиться от России как поставщика углеводородов», — сказал Бретон. По его словам, это, как и введенные против РФ экономические санкции, необходимо, чтобы прекратить финансирование российской спецоперации на Украине. Тем не менее еврокомиссар признал, что в настоящий момент Россия получает 800 млн евро в день за счет экспорта газа и нефти.

Бретон отметил, что Россия играет важную роль в поставках углеводородов в Европу, при этом ряд стран крайне зависит от них, в частности ФРГ, Италия и Венгрия. Он заверил, что Еврокомиссия будет помогать правительствам стран ЕС преодолеть последствия роста цен и выступил с утверждением, что у Европы «достаточно резервов для преодоления этого кризиса». Вместе с тем он заявил, что «сейчас надо думать о том, как подготовиться к следующей зиме и 2023 году» в целом.

Во вторник Еврокомиссия распространила предложения о сокращении закупок российского газа на две трети до конца года. В том же документе отмечается, что Россия является ключевым поставщиком в ЕС всех трех видов углеродного топлива. В 2021 году поставки газа из России обеспечили около 40% всего потребления газа в ЕС. На долю России приходится 27% импорта нефти и 46% импорта угля.

Вместе с тем Еврокомиссия не предложила никаких конкретных срочных мер по обузданию взрывного роста биржевых цен на газ в Европе, которые после введения санкций против России выросли более чем в два раза, достигнув 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. ЕК заявила лишь о необходимости компенсаций наиболее уязвимым потребителям.